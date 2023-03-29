Американский Институт изучения войны (ISW) в последней сводке сообщает, что, российские войска за последнюю неделю взяли под контроль еще примерно пять процентов территории Бахмута, и теперь занимают около 65% территории города. Об этом пишет Русская служба BBC.
ISW: российские войска заняли две трети Бахмута
ISW: российские войска заняли две трети Бахмута
ISW пишет, ссылаясь на сообщения российских источников и геолоцированные видео, что с юга части ЧВК "Вагнер" продвинулись до самого центра, до рынка и Дворца культуры, расположенного рядом со зданием горсовета.
На северо-западе города ЧВК "Вагнер" полностью взяли территорию АЗОМ - завода по обработке цветных металлов - и продвинулись в промзону южнее.
Площадь Бахмута составляет чуть больше 40 кв.км.
Галерея: Бахмут в Украине
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