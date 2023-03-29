Убийство адвоката Берзиньша: вступил в силу приговор суда

Верховный суд установил, что кассационные жалобы содержали доводы, которые Рижский окружной суд при рассмотрении дела в апелляционном порядке оценил и мотивированно отклонил. Поэтому вступает в силу решение Рижского окружного суда.

Один обвиняемый был признан виновным в убийстве, связанном с грабежом, и приговорен к 17 годам лишения свободы.

Однако, учитывая, что лицо ранее было признано виновным в других преступлениях, в качестве окончательного наказания его приговорили к 20 годам лишения свободы. С ответчика будет взыскана компенсация морального вреда в размере 89 850 евро.

Второй фигурант дела был признан виновным в разбое и приговорен к восьми годам лишения свободы.

Но, поскольку ранее он также был признан виновным и наказан за другое преступление, то окончательный приговор - лишение свободы на девять лет.

Компенсация морального вреда в размере 8000 евро была взыскана солидарно с обоих подсудимых.

Уже сообщалось, что, согласно обвинению, 20 июля 2019 года двое мужчин в масках ворвались в частный дом в Марупе. Связали хозяйку 1940 года рождения и стали грабить дом.

Через некоторое время сын женщины и его жена вернулись домой. Женщина заметила грабителей и стала звать на помощь. Один из грабителей скрылся с украденным, а другой произвел в мужчину три выстрела. Потерпевший скончался от полученных травм в больнице.

Один осужденный 1967 года рождения, другой - 1982 года рождения. Оба мужчины ранее попадали в поле зрения полиции, как за преступления против собственности, так и за преступления против жизни и здоровья людей.