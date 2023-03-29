Брук Шилдс: в 10 лет снималась для Playboy, а в 11 - сыграла проститутку

С младенчества Брук Шилдс снималась в рекламе и кино, в 10 лет снималась для Playboy, а в 11 лет сыграла малолетнюю проститутку в фильме Луи Маля 1978 года "Прелестное дитя". После выхода картины Шилдс начали звать на бесконечные интервью и расспрашивать о том, как она решилась на съемки в откровенных сценах, в которых ей надо было обнажаться, и как ей это позволила ее мать и менеджер Тери Шилдс. "Это единственный по-настоящему качественный фильм в моей фильмографии", - говорит об этом опыте Шилдс.

Следующим фильмом с обнаженными сценами стала "Голубая лагуна". Тогда Брук было 14 лет. После резонансной стала реклама джинсов Calvin Klein, которую сочли слишком сексуальной. После она выпустила автобиографичную книгу, выдержала нападки журналистов и многочисленные бестактные вопросы. Была замужем за Андре Агасси и родила детей от сценариста и режиссера Криса Хенчи.

Журналист Майкл Шульман пишет в статье, что Шилдс пришлось взрослеть на глазах у миллионов людей, отстаивая свое право на частную жизнь и "нормальное отношение" к себе.

Дочери Брук, 19-летняя Роуэн и 16-летняя Гриер, даже не могут смотреть ранние фильмы с ее участием. Сама актриса призналась, что не хочет, чтобы они это видели и никогда бы не допустила, чтобы что-то подобное происходило с ее дочками.

Мать Брук Шилдс умерла от алкоголизма в 2012 году.