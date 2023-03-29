Кинолекторий Долина "Шерлок Холмс сегодня: кто он?" и показ фильма SHERLOCK JR.

Вечер откроет небольшой кинолекторий от блистательного рассказчика, известного кинокритика Антона Долина** - "Шерлок Холмс сегодня: кто он?". Весь мир уже более 100 лет находится под очарованием мистера Холмса, а экранизаций и различных вариаций на тему приключений знаменитого сыщика исчисляется сотнями. Вместе с Антоном Долиным мы попытаемся кратко обобщить весь кинематографический путь Шерлока Холмса и понять, востребованы ли его феноменальные дедуктивные способности и британская харизматичность в современной киноиндустрии.

"Шерлок Холмс - самый популярный герой мирового кинематографа. Он обогнал даже Дракулу! В чем причина успеха лондонского сыщика? Это неизменная притягательность жанра детектива? Возможно, свойства характера или даже внешности гения с Бейкер-стрит? Прихотливые сюжеты, изобретенные Артуром Конан-Дойлом? Но как литературные качества стали кинематографическими? И главное: что определило уникальную живучесть Шерлока Холмса, почему каждое поколение вновь подпадает под его очарование?" - Антон Долин попробует предложить свои версии ответов на эти вопросы.

Вторая часть мероприятия будет во власти звезды немого кино Бастера Китона. Зрители на большом экране увидят его знаменитую изобретательную и удивительную комедию SHERLOCK JR.* (Шерлок-Младший). Фильм повествует о приключениях незадачливого влюбленного киномеханика, который в своих мечтах и снах перевоплощается в великого сыщика, последователя Шерлока Холмса. "Шерлок-младший" - эта изящная пародия на шаблонные детективы и одновременно – мудрая притча об идеальном параллельном мире, куда каждый из нас погружается, засыпая. Фильм поражает техническим новациями и незаурядными художественными находками, а головокружительные трюки, которые Бастер Китон исполняет сам, удивляют и восхищают до сих пор. Сцена погони стала его визитной карточкой. Находки, впервые применённые Китоном - вход из зрительного зала на экран и обратно, своеобразный внутрикадровый монтаж, легендарная сцена игры на бильярде - все это классика мирового кинематографа. Этот показ станет открытием и откровением, прикосновением к истории великого искусства кино.

Режиссер: Бастер Китон

Сценарий: Клайд Брукман, Джин Хейвез, Джозеф Митчелл

В ролях: Бастер Китон, Кэтрин МакГвайр, Джо Китон, Уорд Крэйн, Эрвин Коннели, Джейн Коннели

Музыка: оркестровое сопровождение Тимоти Брок

Продолжительность фильма: 45 минут

Фото: Пресс-фото

*Фильм демонстрируется на английском языке с переводом в наушниках на латышский язык.

**Лекция Антона Долина пройдет на русском языке с переводом в наушниках на латышский язык.

Мероприятие проходит в рамках фестиваля BOTĀNIKA.