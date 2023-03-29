Литва предлагает отказаться от экзамена по русскому языку в средних школах

Проект учебного плана для начальных, основных и средних школ предусматривает, что государственный экзамен по окончании средней школы будет организован только для первого иностранного языка, а именно для английского, немецкого и французского языков.

Заместитель министра образования Литвы сообщил, что со следующего учебного года литовские школы начнут работать по обновленным программам, в которых школьникам будет предложен более широкий выбор второго иностранного языка.

В министерстве заявили, что в настоящее время учащиеся могут сдавать выпускной экзамен в средней школе по первому иностранному языку, а по второму иностранному языку - только по русскому языку.

Министр сказал, что нельзя создавать исключительные условия только для одного второго иностранного языка, поэтому экзамен по русскому языку предлагаться больше не будет.

"Кроме того, русскоязычие страны не является приоритетным с точки зрения образования или профессиональной деятельности, поэтому русский нельзя выделить среди других вторых иностранных языков", - сказал вице-министр, подчеркнув, что студенты должны изучать один из языков Евросоюза - английский, немецкий, французский - как минимум на уровне В2, что означает свободное владение языком.

Министерство образования, науки и спорта Литвы сообщило, что в выпускных классах школ национальных меньшинств по-прежнему будут проводиться экзамены по родному языку (белорусский, польский, русский, немецкий).