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Полицейский в Латгале продавал доступ к запрещенным телеканалам

rus.tvnet.lv
Полицейский в Латгале продавал доступ к запрещенным телеканалам
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Пропаганда. Иллюстративное фото
Пропаганда. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Бюро внутренней безопасности (IDB) арестовало сотрудника полиции в Латгале, который предоставлял физическим лицам доступ к запрещенным в Латвии телевизионным программам за плату.

В конце марта IDB задержал чиновника территориального структурного подразделения Управления государственной полиции Латгальского региона по подозрению в запрещенной деятельности.

В ходе расследования установлено, что указанное должностное лицо, оказывало услуги физическим лицам за плату, предоставляя им доступ к телевизионным программам, трансляция которых запрещена в Латвии. Это деятельность была не связана с исполнением им своих служебных обязанностей в полиции.

IDB получил подтверждение неправомерных действий должностного лица Государственной полиции. Технически прервана работа запрещенных подключений к телепрограммам.

К подозреваемому сотруднику полиции были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.

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