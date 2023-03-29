Бюро внутренней безопасности (IDB) арестовало сотрудника полиции в Латгалии, который предоставлял физическим лицам доступ к запрещенным в Латвии телевизионным программам за плату.
Полицейский в Латгалии продавал доступ к запрещенным телеканалам
В конце марта IDB задержал чиновника территориального структурного подразделения Управления государственной полиции Латгальского региона по подозрению в запрещенной деятельности.
В ходе расследования установлено, что указанное должностное лицо, оказывало услуги физическим лицам за плату, предоставляя им доступ к телевизионным программам, трансляция которых запрещена в Латвии. Это деятельность была не связана с исполнением им своих служебных обязанностей в полиции.
IDB получил подтверждение неправомерных действий должностного лица Государственной полиции. Технически прервана работа запрещенных подключений к телепрограммам.
К подозреваемому сотруднику полиции были применены меры безопасности, не связанные с лишением свободы.
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