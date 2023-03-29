Полицейский в Латгалии продавал доступ к запрещенным телеканалам

В ходе расследования установлено, что указанное должностное лицо, оказывало услуги физическим лицам за плату, предоставляя им доступ к телевизионным программам, трансляция которых запрещена в Латвии. Это деятельность была не связана с исполнением им своих служебных обязанностей в полиции.