Комиссия Сейма поддержала идею оплачивать высшее образование для добровольцев СГО

Министерство подсчитало, что в период с 2023 по 2025 год из государственного бюджета потребуется 6 459 000 евро, или чуть более двух миллионов евро в год. В своих расчетах министерство исходило из того, что ориентировочно заинтересованных в получении высшего образования после СГО может быть около 500 каждый год, так как не все, кто отслужит в армии, захотят поступать в вузы.