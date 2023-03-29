В среду, 29 марта, комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции концептуально поддержала предложение, предусматривающее обучение в вузах за счет государства добровольцев Службы государственной обороны (СГО).
Комиссия Сейма поддержала идею оплачивать высшее образование для добровольцев СГО
Предложения, представленные оппозицией и коалиционными партиями, предусматривали, что государство могло бы финансировать учебные места для граждан, прошедших СГО. Предложение оппозиционной партии "Прогрессивные" предусматривало, что государство может финансировать социальную стипендию для граждан, добровольно поступивших на военную службу.
В январе комиссия обратилась в Министерство образования и науки (МОН) с просьбой дать заключение о необходимом финансировании для обеспечения бюджетными учебными местами в государственных вузах и колледжах лиц, завершивших СГО.
Министерство подсчитало, что в период с 2023 по 2025 год из государственного бюджета потребуется 6 459 000 евро, или чуть более двух миллионов евро в год. В своих расчетах министерство исходило из того, что ориентировочно заинтересованных в получении высшего образования после СГО может быть около 500 каждый год, так как не все, кто отслужит в армии, захотят поступать в вузы.
Предложение о социальных стипендиях для прошедших СГО поддержки не получило.
Летом этого года запланирован первый добровольный призыв.
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