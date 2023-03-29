Год трагедии в Буче: трудное восстановление, у горожан острые вопросы к власти

В одном из интервью мэр Бучи Анатолий Федорук по этому поводу говорил: "Я поинтересовался тогда у военных, будут ли у нас Вооруженные силы, мне объяснили, что, учитывая оборонное задание Киева, Буча является серой зоной. Поэтому ВСУ будут защищать нас исключительно артиллерией и другими подобными способами, чтобы не дать врагу перейти реку Ирпень. Конечно, получив эту информацию, как историк по специальности, я понимал последствия, но не стал это распространять, чтобы не сеять панику".

Это интервью ему еще не раз вспомнят местные жители, обвиняя в бездействии. Особенно учитывая, что значительную часть месяца под оккупацией мэр отсутствовал в публичном пространстве, хоть он и уверяет, что все время был на месте и работал скрыто. Не имея возможности это ни подтвердить, ни опровергнуть, стоит все же отметить, что городская власть в это время сохраняла определенную функциональность, а сам мэр также потерял свое жилье - его дом был сожжен дотла.

В целом, уже с первых часов вторжения ситуация выглядела так, что гражданским лицам из Бучи было необходимо уезжать как можно скорее, поскольку риск оккупации и боевых действий непосредственно в городе был очень высоким. Многие жители так и делали: Буча быстро оказалась в пробках и в очередях в магазины, на заправки, в банкоматы.