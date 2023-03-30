Планируется создание новых транспортных коридоров, которые свяжут Украину с Европой

Министерство поясняет, что после российского военного вторжения в Украину мир живет в новой реальности. Традиционные цепочки поставок нарушены, вместо них создаются новые.

Безопасность, военная мобильность, гуманитарная помощь и поддержка Украины - вопросы, которые европейские страны должны решать безотлагательно.

Единое видение европейских стран и поддержка Украины в развитии сообщения с Европой обсуждаются на мероприятии, которое организовано Международным транспортным форумом и Министерством инфраструктуры Польши и проходит с 29 по 30 марта в Жешуве, Польша.

Парламентский секретарь Министерства сообщения Каспар Герхардс заявляет, что приоритетом является развитие безопасного и надежного мультимодального транспортного коридора между Украиной и Европой, который обеспечит потребности Украины в экспорте и импорте. Крупные порты Латвии и расположенные в них зерновые терминалы готовы обеспечить транзит и хранение украинской сельхозпродукции. Латвийские порты также готовы обеспечить транзит других грузов.

На конференции участники обсуждают меры, которые необходимо предпринять для устранения существующих препятствий на пути развития единого транспортного коридора, обеспечивающего связь Украины с Европой. Как отмечает Герхардс,

для поддержки Украины Латвия предлагает создать новые логистические цепочки между Украиной и портами Балтийского моря - альтернативы, которые обеспечат быстрые и надежные логистические маршруты для перевозки украинской сельскохозяйственной и другой продукции.

В четверг участники мероприятия посетят строительную площадку тоннеля в Бабице - участок транспортного коридора Центральной и Восточной Европы Via Carpatia а также пограничный переход Корчова-Краковец, чтобы ознакомиться с решениями по увеличению пропускной способности в одном из основных пунктов транспортного и пассажирского потока между Польшей и Украиной.