Попытка обхода санкций: NEPLP запретил ретрансляцию еще двух телеканалов

Глава NEPLP Ивар Аболиньш рассказал, что оба канала зарегистрированы в Испании. Они в качестве своего бенефициара указали Олега Адамчука, однако в ходе проверки было констатировано, что это лицо указано как бенефициар только формально, чтобы обойти установленные в ЕС и Латвии санкции на распространение программ.

В NEPLP пояснили, что Адамчук связан и сотрудничает с подсанкционными медиаизданиями, создавая, таким образом, условия, при которых обеспечивается доступ к финансовым средствам и хозяйственным ресурсам находящегося под санкциями Юрия Ковальчука.

Юрий Ковальчук является бенефициаром и ряда других русскоязычных телеканалов, ретрансляция которых в Латвии уже запрещена.

Запрет на ретрансляцию вступит в силу 4 апреля.

Решение стало возможным благодаря принятым Сеймом в прошлом году поправкам, позволяющим NEPLP проводить проверки бенефициаров ретранслируемых телеканалов.

Аболиньш сообщил, что NEPLP продолжит проведение проверок.