Видео ⟩ Трагическая авария на улице Маскавас в Риге. Рассказ очевидца

Как сообщает передача Degpunktā, на месте происшествия работали экипажи полиции, пожарных, медиков и аварийной службы. Водитель BMW X5 не справился с управлением и въехал в защитный барьер. Металлические обломки разлетелись во все стороны, падая на находившиеся в тот момент в движении автомобили. BMW остановилась на трамвайных путях.

"Железяка летела в воздухе, я уходил от нее. Уходил направо, а там уже была эта автомашина. Там доли секунды уже были. Просто успел, чтобы в лобовое стекло не получить. Черную машину видел - она прямо ехала без тормозов, без ничего. Она просто протаранила все и встала на бордюр. Она все протаранила, она вообще без тормозов шла. Конечно, стресс был большой. Когда в тебя железяки такие летят в воздухе килограммов в сто, конечно, реакция была - просто уходить. Застрял между двумя BMW. Опять BMW у нас самые быстрые и самые лучшие", - рассказал водитель белого Fiat.