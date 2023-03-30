США вновь призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Присутствие граждан США в России вызывает глубокую озабоченность, заявил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби

В четверг, 30 марта, Россия объявила о задержании журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. По версии Москвы, он шпионил в пользу США.

По словам Кирби, арест и обвинения Эвана Гершковича стали неожиданностью.

По словам чиновника, перед этим событием не было никаких предупреждений или указаний на то, что Россия готовит столь серьезные репрессии против журналистов.

Госдепартамент США ранее рекомендовал гражданам США не приезжать в Россию в том числе из-за рисков незаконного задержания.

По словам Кирби, в задержании граждан США в России и подавлении Москвой свободных и независимых СМИ нет ничего нового.

По информации ФСБ, Гершкович "по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, которые составляют гостайну".

Журналист был задержан в момент, когда якобы "пытался получить секретные денные".

Против Гершковича начато уголовное дело в связи со шпионажем. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Как пишет "Медуза", местный пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал журналиста в городе, рассказал, что Гершкович приехал в Екатеринбург, чтобы написать материал о ЧВК Вагнера и войне в Украине.

Работая в московском офисе Wall Street Journal, Гершкович писал о России и Украине.

Его последняя статья, опубликованная на этой неделе, посвящена экономическому спаду России в условиях западных санкций.