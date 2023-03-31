Российский рэпер Оксимирон на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеодневник, снятый во время концерта в Риге.
ВИДЕО ⟩ Оксимирон опубликовал видеодневник из Риги
Оксимирон опубликовал видеодневник из Риги
Напомним, российский рэп-исполнитель выступил в "Арена Рига" 25 марта.
В ролике показан бэкстейдж перед выступлением Оксимирона, часть концерта, а также то, что происходило после него.
В рамках своего мирового тура Оксимирон уже успел выступить в Армении, на Кипре, в Турции, Молдове, Польше, Великобритании, Франции, Чехии, Германии, Австрии, Латвии и Израиле.
Осенью 2023 года у артиста, которого Минюст России включил в список физлиц-иноагентов, запланированы выступления в США, Канаде и Аргентине.
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