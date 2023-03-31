Пт, 31.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

ВИДЕО ⟩ Оксимирон опубликовал видеодневник из Риги

rus.tvnet.lv
Оксимирон опубликовал видеодневник из Риги
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: скриншот с youtube.com

Российский рэпер Оксимирон на своем официальном YouTube-канале опубликовал видеодневник, снятый во время концерта в Риге.

Напомним, российский рэп-исполнитель выступил в "Арена Рига" 25 марта.

В ролике показан бэкстейдж перед выступлением Оксимирона, часть концерта, а также то, что происходило после него.

В рамках своего мирового тура Оксимирон уже успел выступить в Армении, на Кипре, в Турции, Молдове, Польше, Великобритании, Франции, Чехии, Германии, Австрии, Латвии и Израиле.

Осенью 2023 года у артиста, которого Минюст России включил в список физлиц-иноагентов, запланированы выступления в США, Канаде и Аргентине.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх