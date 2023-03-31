С 1 апреля за въезд в Юрмалу надо будет платить

Самоуправление призывает автогонщиков приобрести пропуска в электронном виде в мобильном приложении Mobilly, Europark или Citadele или же на сайте jurmala.lv. Также есть возможность подать заявку на получение пропуска по электронной почте, зарегистрировавшись на сайте jurmala.lv.

Пропуск может быть уплачен как до, так и после въезда в зону особого режима, только следует учитывать, что пропуск обязательно должен быть куплен в ту дату, когда транспортное средство въезжает в Юрмалe до 23:59. Один дневной пропуск в зону особого режима позволяет въехать неограниченное количество раз в ту дату, в которую пропуск приобретен. Важно помнить, что при приобретении пропуска точно должен быть указан регистрационный номер транспортного средства. Пропуск действителен только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого указан при покупке пропуска.