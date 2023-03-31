С субботы, 1 апреля, возобновится плата за въезд в Юрмалу с автоводителей в размере двух евро, напомнили в Юрмальской думе.
С 1 апреля за въезд в Юрмалу надо будет платить
Самоуправление призывает автогонщиков приобрести пропуска в электронном виде в мобильном приложении Mobilly, Europark или Citadele или же на сайте jurmala.lv. Также есть возможность подать заявку на получение пропуска по электронной почте, зарегистрировавшись на сайте jurmala.lv.
Пропуск может быть уплачен как до, так и после въезда в зону особого режима, только следует учитывать, что пропуск обязательно должен быть куплен в ту дату, когда транспортное средство въезжает в Юрмалe до 23:59. Один дневной пропуск в зону особого режима позволяет въехать неограниченное количество раз в ту дату, в которую пропуск приобретен. Важно помнить, что при приобретении пропуска точно должен быть указан регистрационный номер транспортного средства. Пропуск действителен только для конкретного транспортного средства, регистрационный номер которого указан при покупке пропуска.
Пропуск необходим как автомобилям, так и мотоциклам, квадрациклам и трициклам. Плата за въезд не уплачивается за электромобили и транспортные средства, приспособленные для водителя с инвалидностью и зарегистрированные с такой отметкой в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Автостоянки в Юрмале, где разрешено размещение автотранспорта, бесплатны, за исключением частных автостоянок.
Самоуправление напоминает, что в пропускных автоматах у въезда в Юрмалу в Приедайне и Вайвари наличными деньгами рассчитываться нельзя, в них можно платить только платежной картой или с помощью бесконтактного платежа, например, мобильным телефоном, браслетом или смартфоном. Наличными деньгами по-прежнему можно заплатить в пропускных автоматах в городе у супермаркета Rimi в Лиелупе, возле концертного зала Дзинтари, на стоянке в Майори и возле станции в Дубулти.
Доступны также пропуска на более длительный срок - на семь, 30, 90 дней и весь период. Пропуск для транспортных средств с полной массой до 3,5 тонн на семь дней стоит десять евро, 30 дней - 31 евро, 90 дней - 55 евро, на весь период - 107 евро. Для транспортных средств с полной массой свыше 3,5 тонн плата за пропуск составляет соответственно 12, 43, 110 и 213 евро. Пропуска приобретать и проверять срок их действительности можно на сайте jurmala.lv.
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