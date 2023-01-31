Рижский городской суд во вторник, 31 января, решил не менять меру пресечения - арест, - примененную ранее к предпринимателю Михаилу Ульману, который обвиняется по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, сообщает агентство LETA.
Стала известна новая информация по делу об убийстве Бункуса
Ранее суд решил оставить под стражей и другого обвиняемого по делу Бункуса - предпринимателя Александра Бабенко.
По этому делу два человека обвиняются в подстрекательстве или заказе убийства, и, как ранее прозвучало публично, эти люди - Бабенко и Ульман. Один из них обвиняется и в пособничестве убийству.
По делу обвиняется и человек, совершивший выстрелы, в результате которых Бункус умер. Как ранее уже прозвучало, это гражданин России Виктор Кривошей 1974 года рождения. Полиция задержала мужчину в Латвии.
В свою очередь, обвинения в организации убийства не выдвигаются против жителя Латвии, так как он умер насильственной смертью. Ранее передача Nekā personīga сообщила, что этот человек - осужденный в свое время по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин. В марте 2022 года он был застрелен в Риге, в Плявниеках.
В свою очередь против одного лица уголовный процесс был прекращен, так как в его действиях не было констатировано пособничество преступлению. Имя этого человека стражи порядка не уточнили, однако, скорее всего, это Аркадий Юдин 1970 года рождения.
Полиция также рассказала, что в ходе расследования не было возможности установить личность человека, выполнявшего роль водителя.
Из слов стражей порядка исходит, что те же самые люди уже пытались убить администратора в сентябре 2016 года. Тогда к нему подъехал мотоцикл и нападавший достал оружие, однако так и не выстрелил.
Следователи пришли к выводу, что мотивом убийства стало недовольство администратором в ходе выполнения им профессиональных обязанностей.
Прокурор не прокомментировал, связан ли мотив с делом о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, в котором Бункус был администратором неплатежеспособности.
Награда за убийство Бункуса составляла 300 000 евро.
Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда его автомобиль проезжал мимо Рижского лесного кладбища. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был найден сожженный автомобиль с поддельными номерами.
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