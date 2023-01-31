Стала известна новая информация по делу об убийстве Бункуса

Ранее суд решил оставить под стражей и другого обвиняемого по делу Бункуса - предпринимателя Александра Бабенко.

По этому делу два человека обвиняются в подстрекательстве или заказе убийства, и, как ранее прозвучало публично, эти люди - Бабенко и Ульман. Один из них обвиняется и в пособничестве убийству.

По делу обвиняется и человек, совершивший выстрелы, в результате которых Бункус умер. Как ранее уже прозвучало, это гражданин России Виктор Кривошей 1974 года рождения. Полиция задержала мужчину в Латвии.

В свою очередь, обвинения в организации убийства не выдвигаются против жителя Латвии, так как он умер насильственной смертью. Ранее передача Nekā personīga сообщила, что этот человек - осужденный в свое время по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин. В марте 2022 года он был застрелен в Риге, в Плявниеках.