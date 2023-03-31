Ведущая войну Россия с 1 апреля возглавит Совбез ООН. Повлияет ли это на что-то?

Есть ли у этого плана слабые места?

Однако в статье от 25 февраля 2022 года приглашенный профессор кафедры военных исследований лондонского Королевского колледжа Эндрю Маклеод отмечает, что перед тем, как вопрос об исключении России будет вынесен на Генеральную ассамблею, его должен утвердить сам Совбез. Согласно статье 27 устава ООН, государство не может принимать участие в голосовании, если речь идет о споре с его участием, но это касается только непостоянных членов Совбеза. Таким образом, у России остается право голоса. Но даже если допустить, что его не будет, свое вето на такое решение наложит Китай.

"Китай, конечно же, не захочет начинать дискуссию о месте России в Совете безопасности, потому что он не хотел бы, чтобы и его собственное членство подвергалось сомнению, если он пойдет на Тайвань", - пишет Эндрю Маклеод.

При любом раскладе у России в Совбезе есть союзник с правом вето - это Китай. Фото: Getty Images

Российский отставной дипломат Борис Бондарев напоминает, что в международных отношениях есть понятие "устоявшаяся практика". Это понятие закреплено, например, в Венской конвенции о праве международных договоров. Там говорится, что если государство годами выполняет процедуры, а другие государства не высказывают свои претензии, значит эти процедуры легитимны. И Россия, заседающая в ООН и его Совбезе с начала 1990-х годов, делает это абсолютно легитимно.