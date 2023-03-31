Левитс: Запад извлек уроки из ошибок, допущенных в отношении к России

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, сегодня в Веймаре Левитс с лекцией "Куда идет Европа?" участвовал в конгрессе судей и прокуроров Германии.

В лекции Левитс говорил о глобальной роли Европы, событиях, повлиявших на агрессивную войну России против Украины, и о том, как Европа и весь демократический мир должны реагировать на войну России в Украине.

Президент подчеркнул необходимость создания специального международного трибунала для расследования преступлений российской агрессии в Украине.

По его словам, аргумент о том, что до сих пор не было прецедента для такого трибунала и поэтому его не следует создавать, неприемлем. Международное право постоянно развивается, и каждый новый прецедент - это всегда шаг вперед по сравнению с предыдущей ситуацией. Так должно быть и на этот раз, подчеркнул Левитс.