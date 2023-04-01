Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся", - сказал польский политик.

Заказ будет финансироваться за счет средств, полученных от Европейского союза и США, сказал Моравецкий, не уточнив общую стоимость контракта.

Rosomak - лицензионная копия финского бронетранспортера Patria, разработанного в 2001 году. Бронемашина весит 22 тонны, имеет четыре оси, развивает скорость до 100 километров в час на суше и 10 километров в час на воде, оснащена 30-миллиметровой пушкой Bushmaster II и пулеметом или гранатометом, имеет экипаж из трех человек.