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Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров

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Многоцелевой бронетранспортер Rosomak
Многоцелевой бронетранспортер Rosomak Фото: SIPA/Scanpix

Украина заказала у Польши 100 многоцелевых бронетранспортеров Rosomak, которые производятся в Польше по финской лицензии, сообщил в субботу, 1 апреля, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся", - сказал польский политик.

Заказ будет финансироваться за счет средств, полученных от Европейского союза и США, сказал Моравецкий, не уточнив общую стоимость контракта.

Rosomak - лицензионная копия финского бронетранспортера Patria, разработанного в 2001 году. Бронемашина весит 22 тонны, имеет четыре оси, развивает скорость до 100 километров в час на суше и 10 километров в час на воде, оснащена 30-миллиметровой пушкой Bushmaster II и пулеметом или гранатометом, имеет экипаж из трех человек.

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