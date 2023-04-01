Сб, 1.04.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Зеленский позвонил Макрону. О чем они говорили?

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Salma Bashir Motiwala/Shutterstock

В субботу, 1 апреля, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают украинские СМИ.

Об этом также написал Зеленский в Twitter. "В часовой беседе с Эммануэлем Макроном мы подробно и содержательно обсудили сотрудничество между Украиной и Францией в сфере обороны.

Я подробно сообщил о положении на фронте. Говорили о дальнейших шагах по реализации формулы мира, согласованных действиях в контексте предстоящих международных событий", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которые заверили, что Европа и впредь будет поддерживать Украину в войне против России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх