Зеленский позвонил Макрону. О чем они говорили?

В субботу, 1 апреля, состоялась беседа президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщают украинские СМИ.
Об этом также написал Зеленский в Twitter. "В часовой беседе с Эммануэлем Макроном мы подробно и содержательно обсудили сотрудничество между Украиной и Францией в сфере обороны.
Я подробно сообщил о положении на фронте. Говорили о дальнейших шагах по реализации формулы мира, согласованных действиях в контексте предстоящих международных событий", - написал Зеленский.
Ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 9 февраля встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которые заверили, что Европа и впредь будет поддерживать Украину в войне против России.
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