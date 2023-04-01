Российские войска обстреляли Херсон, есть жертвы

В субботу, 1 апреля, российские войска открыли огонь из артиллерии по Херсону. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает газета "Украинская правда".
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из артиллерии ударили по Херсону и попали в частный дом - погиб человек на улице.
Также, по его словам, было обстреляно село Казацкое, где также попали в частный дом, есть раненые.
Окончательное число пострадавших уточняется, обстрелы продолжаются, отметили в прокуратуре.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!