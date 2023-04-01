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Российские войска обстреляли Херсон, есть жертвы

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Херсон. Иллюстративное фото
Херсон. Иллюстративное фото Фото: Reuters/ScanPix

В субботу, 1 апреля, российские войска открыли огонь из артиллерии по Херсону. В результате один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает газета "Украинская правда".

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из артиллерии ударили по Херсону и попали в частный дом - погиб человек на улице.

Также, по его словам, было обстреляно село Казацкое, где также попали в частный дом, есть раненые.

Окончательное число пострадавших уточняется, обстрелы продолжаются, отметили в прокуратуре.

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