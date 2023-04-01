Российские войска обстреляли Херсон, есть жертвы

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что из артиллерии ударили по Херсону и попали в частный дом - погиб человек на улице.

Также, по его словам, было обстреляно село Казацкое, где также попали в частный дом, есть раненые.

Окончательное число пострадавших уточняется, обстрелы продолжаются, отметили в прокуратуре.