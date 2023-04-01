"Рабство запрещено, но оно существует": как мигрантов эксплуатируют в Британии

Расследование выявило широко распространенное жестокое обращение с мигрантами, которые летом 2022 года работали на более чем 20 британских фермах.

Трудовые мигранты сообщали о многих проблемах. Например, из-за наказаний и жестокого отношения они боялись ходить в туалет. Многим приходилось работать в невыносимую жару или при сильном ветре. Другие говорили, что на них кричали, если у них был мобильный телефон в кармане или если они разговаривали с другими трудовыми мигрантами. Им постоянно угрожали депортацией и внесением в черный список.

Многие ничего не заработали, а некоторые уехали из Великобритании с долгом перед своим работодателем.

Одному работнику пришлось удалить зуб самому, потому что он не мог позволить себе медицинскую помощь.

Расследование выявило плохо реализованную схему получения виз, которая грубо нарушается фермерскими хозяйствами и рекрутерами, что делает рабочих-мигрантов уязвимыми для эксплуатации.

На ферме, где работала Анджела, тех, кто допускал ошибки или не соблюдал правила, регулярно наказывали. Самым распространенным наказанием было сокращение рабочей смены - каждый день нескольких работников отправляли назад после пары часов работы. Это означало, что в день, когда рабочий рассчитывал заработать деньги за восемь часов работы, ему платили только за три. Оказывается, такая практика распространена среди некоторых фермерских хозяйств.