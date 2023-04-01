"Рабство запрещено, но оно существует": как мигрантов эксплуатируют в Британии

Сезонные рабочие, приезжающие в Великобританию по схеме виз для трудовых мигрантов, сталкиваются с систематическим запугиванием, жестоким обращением и растущим долговым бременем, согласно расследованию, проведенному Бюро журналистских расследований США и VICE World News.
Восемь, семь, пять. Анджела до сих пор помнит свой номер, хотя несколько месяцев назад уехала из Великобритании. Номер ей присвоили на ферме, куда она приехала в качестве гастарбайтера.
Номер использовался вместо ее имени, когда надзиратель кричал на нее и приказывал работать быстрее или наказывал ее за какое-то нарушение или несоблюдение требований.
Анджела, мать-одиночка из Южной Африки, говорит, что на ферме чувствовала себя пленницей. На нее постоянно кричали, ругали и критиковали, как бы усердно она ни работала.
"Едва мы приступили к работе, как бригадиры начали кричать на нас. Они обращались с нами как с животными", - рассказала Анджела.
В прошлом году во время самого жаркого лета Анджела и сотни других работников каждый день собирали и сортировали около 100-150 кг клубники на фруктовой ферме Дирнсдейл (Dīrnsdeil) в Стаффордшире. Ягоды выращивали в туннелях из полиэтиленовой пленки, предназначенных для удержания тепла. По ее словам, было так жарко, что люди часто теряли сознание. Клубника, собранная работниками, попала в супермаркеты Великобритании.
Расследование выявило широко распространенное жестокое обращение с мигрантами, которые летом 2022 года работали на более чем 20 британских фермах.
Трудовые мигранты сообщали о многих проблемах. Например, из-за наказаний и жестокого отношения они боялись ходить в туалет. Многим приходилось работать в невыносимую жару или при сильном ветре. Другие говорили, что на них кричали, если у них был мобильный телефон в кармане или если они разговаривали с другими трудовыми мигрантами. Им постоянно угрожали депортацией и внесением в черный список.
Многие ничего не заработали, а некоторые уехали из Великобритании с долгом перед своим работодателем.
Одному работнику пришлось удалить зуб самому, потому что он не мог позволить себе медицинскую помощь.
Расследование выявило плохо реализованную схему получения виз, которая грубо нарушается фермерскими хозяйствами и рекрутерами, что делает рабочих-мигрантов уязвимыми для эксплуатации.
На ферме, где работала Анджела, тех, кто допускал ошибки или не соблюдал правила, регулярно наказывали. Самым распространенным наказанием было сокращение рабочей смены - каждый день нескольких работников отправляли назад после пары часов работы. Это означало, что в день, когда рабочий рассчитывал заработать деньги за восемь часов работы, ему платили только за три. Оказывается, такая практика распространена среди некоторых фермерских хозяйств.
Для таких работников, как Анджела, которые заняли деньги, чтобы оплатить визы и перелет в Великобританию, подобное регулярное сокращение доходов было разрушительным. Даже после того, как она пять месяцев собирала фрукты и овощи в Великобритании, она до сих пор не смогла погасить кредит в размере 1400 евро, который брала на поездку.
Поскольку Великобритания столкнулась с фруктово-овощным кризисом из-за нехватки рабочей силы, британские фермеры, вероятно, будут усиливать давление на правительство с целью выдачи большего количества виз для работников-мигрантов.
Из-за давления со стороны Британского национального союза фермеров и других отраслевых организаций правительство ежегодно увеличивает количество виз.
По оценкам, в 2023 году может быть выдано до 55 000 виз. Для сравнения: в 2019 году по схеме, разрешающей въезд гастарбайтеров, было выдано 2500 виз.
До того как Великобритания вышла из Европейского союза, большинство из примерно 55 000 сезонных работников в британском сельском хозяйстве были выходцами из Европы. Схема сезонных рабочих виз была введена в 2019 году, чтобы восполнить пробелы, возникшие в результате Brexit. Теперь выяснилось, что эта шестимесячная визовая схема подвергает трудящихся-мигрантов риску эксплуатации.
Работники остаются в Великобритании на короткое время и могут трудиться только на фермах, у которых имеется контракт с рекрутером. Это затрудняет переход в другие хозяйства, если они чувствуют, что их эксплуатируют.
Работники часто берут кредиты, чтобы покрыть расходы на поездку в Великобританию, а это означает, что они еще реже высказывают свое недовольство из-за страха потерять работу.
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты опросили почти 50 работников, приехавших в Великобританию из Непала, Казахстана, ЮАР и других стран. Впечатления были разные - были хозяйства, где к гастарбайтерам относились хорошо и была возможность заработать.
Однако почти половина опрошенных работников охарактеризовали условия труда как плохие. Они указали на постоянные угрозы, сокращенный рабочий день как наказание за ошибки или несоблюдение требований. Они чувствовали себя полностью дискриминированными.
Один украинец рассказал, что менеджеры на ферме приказали ему и нескольким другим работникам принести клубничные политуннели как раз к шторму. Шторм в июне 2022 года стал самым сильным штормом, обрушившимся на Великобританию за последние десятилетия. Работники опасались за свою жизнь, но боялись и не выполнить задание. Украинец указал, что был момент, когда буря подняла в воздух нескольких работников вместе с куском пленки.
Рабочий из Непала рассказал, что на ферме в Шотландии их заставляли каждое утро стоять в очереди по 15 минут, даже в сильный дождь, пока не приходил управляющий. Тем, кто не стоял в очереди, работы в этот день вообще не давали. Поэтому они ничего не зарабатывали за день.
Мигрантка из Южной Африки рассказала об условиях труда на ферме на юге Англии. "Рабство запрещено законом, но оно все еще существует на этой ферме", - заявила она.
"Вы не можете физически бить людей, но вы можете оскорблять их словесно, и только от вас зависит, смогут ли они зарабатывать себе на жизнь", - добавила работница.
Она отметила, что уже в первые недели работы видела плачущих людей, когда они возвращались с работы на овощных плантациях. Двое южноафриканских работников покинули ферму всего через несколько недель после начала работы, не выдержав криков, наказаний и аллергических реакций на фрукты, которые им приходилось собирать голыми руками.
Приказы и отказы выкрикиваются постоянно - если не можешь выполнить стандарты, то можешь уйти. У многих нет выбора, кроме как остаться и делать то, что им говорят, потому что они влезли в долги, чтобы попасть в Великобританию.
Хотя не на каждой ферме существует культура запугивания и сокращения рабочего времени, рабочие-мигранты на некоторых фермах испытывают другие виды финансового давления.
С них часто взимается плата за проживание, газ и электричество. Некоторые также требуют, чтобы работники сами платили за свои постельные принадлежности и за пользование стиральными машинами. Получается, что часть заработанного остается тут же в хозяйстве.
Правительство заявило, что обязанность ферм, которые обеспечивают мигрантов работой, - контролировать и обеспечивать их благосостояние. Но на практике обеспечение благосостояния работников редко выполняется.
Неясны возможности трудовых мигрантов сменить место работы в течение срока действия визы, подать жалобу, которая будет рассмотрена, и получить хотя бы минимальную правовую защиту.
Узнав об условиях жизни работников-мигрантов, владельцы нескольких сетей супермаркетов выразили обеспокоенность и обдумывают, какие шаги можно было бы предпринять, чтобы не допустить ситуации, когда полки фруктово-овощных отделов британских супермаркетов заполняются рабским трудом.
"Они видят в нас дешевую рабочую силу и никчемных людей", - поделился мыслями один из работников-мигрантов.
Большинство из них просят журналистов не упоминать их имен и данных. Потому что, какими бы ни были условия на британских фермах, для многих мигрантов это надежда и возможность заработать, которую они не могут позволить себе упустить.
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