Перевернувшийся грузовик на улице Дунтес: стали известны новые детали ДТП

Прицеп грузовика упал на тротуар, где на конкретном участке после обеда движение пешеходов активно до самого вечера. ДТП могло закончиться трагически.

Командир Рижской 3-го отряда Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Андрей Власов рассказал, что произошла небольшая утечка топлива в объеме около 30 литров, был использован абсорбент и отсоединены клеммы аккумулятора. Водитель в результате аварии не пострадал. На место происшествия был доставлен эвакуатор, чтобы поставить грузовик обратно на колеса.

Территорию ограничили, чтобы к перевернутому автомобилю никто не подходил.

В грузе находилось 25 тонн деревянных паллет.

Скорее всего, водитель грузовика, поворачивая налево с улицы Сканстес на Дунтес, неправильно выбрал скорость. Находящийся в прицепе груз наклонился, в результате чего авария была неизбежной. Фуру вернули на колеса в середине дня. Движение на конкретном участке дороги было осложнено несколько часов.

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