Перевернувшийся грузовик на улице Дунтес: стали известны новые детали ДТП

В среду, 29 марта, в Риге на несколько часов было осложнено движение. На улице Дунтес перевернулся грузовик, заблокировав несколько полос, сообщает передача Degpunktā.
Прицеп грузовика упал на тротуар, где на конкретном участке после обеда движение пешеходов активно до самого вечера. ДТП могло закончиться трагически.
Командир Рижской 3-го отряда Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Андрей Власов рассказал, что произошла небольшая утечка топлива в объеме около 30 литров, был использован абсорбент и отсоединены клеммы аккумулятора. Водитель в результате аварии не пострадал. На место происшествия был доставлен эвакуатор, чтобы поставить грузовик обратно на колеса.
Территорию ограничили, чтобы к перевернутому автомобилю никто не подходил.
В грузе находилось 25 тонн деревянных паллет.
Скорее всего, водитель грузовика, поворачивая налево с улицы Сканстес на Дунтес, неправильно выбрал скорость. Находящийся в прицепе груз наклонился, в результате чего авария была неизбежной. Фуру вернули на колеса в середине дня. Движение на конкретном участке дороги было осложнено несколько часов.
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