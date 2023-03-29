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Видео, фото ⟩ В Риге перевернулся грузовик, комментирует полиция

rus.tvnet.lv
В Риге перевернулся грузовик, комментирует полиция
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Тяжелая авария грузового автомобиля улице Кр. Валдемара
Тяжелая авария грузового автомобиля улице Кр. Валдемара Фото: LETA/LETA

В среду, 29 марта, в Риге перевернулся грузовик Volvo. Полиция дала комментарии об этом ДТП.

В полиции сообщили, что авария произошла около 10:30 на пересечении улиц Дунтес и Сканстес.

По первоначальной информации, которая имеется у полиции, грузовик перевернулся из-за опрокидывания груза.

В результате аварии никто не пострадал. Государственная полиция выясняет точные обстоятельства аварии.

Галерея: Авария грузового автомобиля на улице Кр. Валдемара

Видео: Авария грузового автомобиля на улице Кр. Валдемара

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