В среду, 29 марта, в Риге перевернулся грузовик Volvo. Полиция дала комментарии об этом ДТП.
Видео, фото ⟩ В Риге перевернулся грузовик, комментирует полиция
В Риге перевернулся грузовик, комментирует полиция
В полиции сообщили, что авария произошла около 10:30 на пересечении улиц Дунтес и Сканстес.
По первоначальной информации, которая имеется у полиции, грузовик перевернулся из-за опрокидывания груза.
В результате аварии никто не пострадал. Государственная полиция выясняет точные обстоятельства аварии.
Галерея: Авария грузового автомобиля на улице Кр. Валдемара
Видео: Авария грузового автомобиля на улице Кр. Валдемара
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