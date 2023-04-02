Видео ⟩ Хирург из Латвии спас руку украинского солдата от ампутации

"Все люди каждый понемножку помогают. [...] Собирали все, в том числе и медикаменты, носилки для клиник в Краматорске, Славянске, и для армейских подразделений", - рассказал Павел.

Теперь он не попадает на фронт из-за ранения, однако вспоминает - как только пришел в себя после наркоза, сразу же из больницы начал по телефону помогать с поставкой нужных парням вещей.

Восстановление продолжается уже более года. В самом начале было несколько пераций. Однако рука не заживала, как следует.

Сбор помощи для фронта Павел объединяет с лечением руки, что потребует еще много времени. Доктор рекомендовал ехать на лечение в Латвию, однако Павел решил остаться в Украине.

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