Видео ⟩ На Плявиньской ГЭС открыли шлюзы; жителей приглашают увидеть необычное зрелище

Приток воды превышает 3000 кубометров в секунду. Сейчас, во время паводков, на Плявиньской ГЭС на полную мощность работают все десять гидроагрегатов. Однако количество воды, которое через них проходит, пусть и большое, но все-таки ограниченное. В связи с этим, когда приток превышает используемый для производства электроэнергии уровень, открывают шлюзы станции, и неиспользуемую для производства электроэнергии воду спускают из водохранилища через водосброс.

"Иногда во время паводков или когда затапливает территории в низовьях Даугавы, звучат необоснованные мнения, что их можно снизить при помощи Плявиньской ГЭС или что шлюзы открываются именно для того, чтобы снизить риск наводнения. Это миф. Зона влияния Плявиньской ГЭС не может быть выше места, где рельеф русла реки становится выше поддерживаемого в водохранилище уровня. Второй миф - шлюзы поднимают потому, что массы воды угрожают безопасности станции", - указывает Latvenergo.