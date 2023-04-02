СМИ: Абрамович купил квартиру для бывшей учительницы Путина

Газета выяснила, что в середин 2000-х годов был оформлен дарственный договор, согласно которому контролируемая Абрамовичем компания на Кипре перевела гражданке Израиля Мине Юдицкой-Берлинер 245 тысяч долларов. После того, как деньги были получены, она стала владелицей небольшой квартиры в центре Тель-Авива.

Русская служба BBC сообщает, что Юдицкая-Берлинер - бывшая учительница немецкого языка Путина. Она репатриировалась в Израиль в 1970-х годах. В 2005 году Путин встретился с ней во время визита в Израиль.

Тогда СМИ писали, что Путин посодействовал, чтобы она получила небольшую квартиру, но о какой именно помощи шла речь, не сообщалось.

По данным Washington Post, деньги на покупку квартиры поступили не от Путина, а с офшорного счета, контролируемого Абрамовичем. Об этом свидетельствуют недавно обнаруженные финансовые отчеты, пишет газета.

Сам Роман Абрамович категорически отрицает, что у него имеются финансовые связи с Кремлем, и, как писали СМИ, пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций.

Он рискует попасть и под американские санкции, так как его попытки стать посредником в достижении мира между Украиной и Россией не увенчались успехом, следовало из январской публикации Wall Street Journal.