Киев: Россия бросила на штурм Бахмута десантников

Ситуация вокруг Бахмута остается очень напряженной. Россия бросила на штурм города, помимо наемников из ЧВК "Вагнер", профессиональные подразделения десантников.
Об этом в своем в Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", - указала она.
Также она сказала, что украинским войскам в сложных условиях приходится останавливать продвижение противника.
Замминистра обороны Украины отметила, что командование оперативно-стратегической группировки войск полностью владеет оперативной ситуацией на месте.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!