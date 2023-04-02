Киев: Россия бросила на штурм Бахмута десантников

Об этом в своем в Telegram-канале сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Несоизмеримо высокие потери личного состава врага не останавливают. Решения принимаются эмоционально", - указала она.

Также она сказала, что украинским войскам в сложных условиях приходится останавливать продвижение противника.

Замминистра обороны Украины отметила, что командование оперативно-стратегической группировки войск полностью владеет оперативной ситуацией на месте.