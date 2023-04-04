ИНТЕРВЬЮ ⟩ Пленный из Мариуполя: "Меня били током и избивали каждый день"

– Они были отдельно. С ними занимались азовцы. Обеспечивали их продуктами, водой и всем, мы с ними даже не пересекались. Они в каком-то бункере глубоком были. А мы были не в бункере, а в вентиляционном здании, что нас и спасло. Потому что какой-то инженер с Азовстали сдал данные про бункеры, тогда начали с кораблей противобункерными ракетами обстреливать именно бункеры. И вот во время одного из таких обстрелов именно 80 человек сгорело сразу заживо. А про наш вентиляционный цех они просто не знали, а нас там было где-то около семисот человек. На момент нашего выхода уже минус третий этаж был пробит бомбами, еще немного, и наш минус четвертый этаж тоже был бы пробит.