Макс Барских подписал контракт со всемирно известным лейблом и представил клип

5 Missing Calls стала первой песней из запланированного англоязычного альбома, которую певец выпустил на всемирно-известном лейбле.

Первые треки музыканта услышат зрители международного тура Bestseller World Tour, в рамках которого и состоится презентация.

"За последний год Польша стала вторым домом почти для каждого украинца, который смог найти не только убежище и безопасность в этой стране, но и перспективы для персонального и культурного развития. И я рад, что моя новая музыка будет появляться на лейбле с мировым именем. Искренне признателен за доверие", - комментирует сотрудничество Барских.

Премьера нового трека и mood-видео состоялась на YouTube-канале Барских и посвящена абъюзерским отношениям, которые артист имел в прошлом.

"В песне 5 Missing Calls я веду диалог со своим воображаемым другом о наболевшем. В жизни почти каждого из нас встречаются абъюзерские отношения. И, как правило, их очень тяжело разорвать по собственной инициативе. Именно в такие моменты важно слышать голос друга. У меня очень теплые отношения с моими слушателями, они для меня друзья, а я для них. Мы всегда можем и должны помогать друг другу", - поделился Макс Барских.