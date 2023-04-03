Фото ⟩ Столкновение трех авто в Гризинькалнсе: машина приземлилась на крышу

Госполиция сообщает, что сегодня, 3 апреля, около 11:00 в Риге на пересечении улиц Яня Асара и Артилерияс произошло столкновение автомобилей Volvo, Fiat и Suzuki.

Галерея: Авария в Гризинькалнсе

По имеющейся у полиции предварительной информации, водитель автомобиля Volvo не выполнил требования дорожного знака "Уступи дорогу" и врезался в Fiat, который перевернулся и столкнулся с Suzuki.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Fiat, которого с травмами доставили в медицинское учреждение. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.