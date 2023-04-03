Фото ⟩ Столкновение трех авто в Гризинькалнсе: машина приземлилась на крышу

В понедельник, 3 апреля, в Гризинькалнcе произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего одна из машин перевернулась на крышу. Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств инцидента.
Госполиция сообщает, что сегодня, 3 апреля, около 11:00 в Риге на пересечении улиц Яня Асара и Артилерияс произошло столкновение автомобилей Volvo, Fiat и Suzuki.
Галерея: Авария в Гризинькалнсе
По имеющейся у полиции предварительной информации, водитель автомобиля Volvo не выполнил требования дорожного знака "Уступи дорогу" и врезался в Fiat, который перевернулся и столкнулся с Suzuki.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Fiat, которого с травмами доставили в медицинское учреждение. Госполиция выясняет обстоятельства происшествия.
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