Кто взорвал Z-пропагандиста Татарского в кафе Пригожина. Версии

Украина, радикальные россияне, выступающие против войны, или сам Пригожин - тот, который не муж Валерии. Rus.Postimees собрал все обсуждаемые версии того, кому была выгодна показательная расправа над пропагандистом Кремля Максимом Фоминым.
Украина всегда рядом
Первая предсказуемая мысль о том, кто убил Z-пропагандиста, украинского перебежчика и военного преступника Максима Фомина, скрывавшегося под "пелевинским" псевдонимом Владлен Татарский, была оперативно растиражирована другими пропагандистами Кремля. Многие из них не скрывали своей паники.
Тина Канделаки, замгендиректора "Газпром-медиа", телеведущая: "Безопасность ЛОМов (лидеры общественного мнения. - Прим. ред.) нулевая. Ритуальные убийства становятся традицией. Когда страна начнет отвечать? У террористов есть свет, вода, работают железные дороги, рестораны, интернет, руководители убийц ездят с телекамерами по стране".
Илья Янсен, "военкор", который лично участвует в войне с оружием в руках: "Мы - цели. Все мы цели. Теперь только так. В ответ задрожать должны они. На террор надо отвечать многократным террором. За каждый теракт - сносить города. В ответ мы должны убить КАЖДОГО идеолога украинства. Даже самых мягких. Даже тех, что притворяется "нашими". <…> Нам нужно, чтобы всякий заукраинец в РФ боялся выйти из комнаты. А Украина должна в этот момент полыхать и выть воем сотен и тысяч вдов в тылу. Должно гореть все, что еще не горит. Должно быть уничтожено все, что еще цело. <…> Нам нужен террор, какого мир еще не видел. Нам нужно, чтобы боялись ОНИ, а не МЫ. <…> Не вините оперов ФСБ. В стране лютый кадровый голод в спецслужбах. Нужно волевое решение. Нужны отряды очистки - из тех, кого в иной ситуации никогда бы не взяли. Нужны чрезвычайные меры. Это может сделать лишь один человек…"
Александр Дугин, один из идеологов войны России с Украиной, отец взорванной летом 2022 года в Подмосковье пропагандистки Дарьи Дугиной: "Любой плевок в погибшего героя - оскорбление Родины. <…> Говорите и пишите только в том случае, если готовы заплатить за слова жизнью. <…> Как случилось, что только дьявол и украинское террористическое государство учат нас настоящей цене слов, идей, мыслей, поступков?"
Михаил Звинчук, "военкор", автор Telegram-канала "Рыбарь": "Спи спокойно, муджахид Имарата Донбасс Валид ат-Татари".
Алексей Живов, "военкор": "Я правильно понимаю, что в Питере работает террористическое украинское подполье?! <…> Вы думаете, твари, если вы убьете одного из нас, двоих, троих, что-то изменится?! Изменится только то, что мы с вас начнем кожу сдирать живьем. Нас тут много, всех не убьете. Владлен, я и мы все, я клянусь, мы закончим в Киеве, а наши враги будут болтаться на столбах. За Дашу, за Макса, за пацанов, мы за всех воздадим сполна!"
Егор Холмогоров, русский националист, автор термина "русская весна": "Жизнь в Киеве и приравненных к нему Хохлобадах должна превратиться в ад. Уже каждому очевидно, что никаких т. н. "этических ограничений" тут нет - есть обычная заукраинская трусость и лицемерие. Мы даже выдумать не сможем то, что они делают каждый день. И не надо ничего выдумывать. Просто каждый день напоминайте им о том, что идет война, а не веселая травля русни. Они забыли".
Петр Толстой, вице-спикер Госдумы: "Кто-то думал, что тех, кто проживает в Москве, Питере, это не коснется, повторяли эту мантру "это не моя война, я вне политики"? И вот - взрыв в центре мегаполиса. Дарья Дугина, теперь - Владлен. Только наша полная и безоговорочная победа может прекратить это. Мы должны идти до конца, пока полностью не уничтожим нацистскую язву, а международная террористическая организация под названием "Украина" не прекратит свое существование".
Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Российские журналисты на постоянной основе испытывают на себе угрозы расправы со стороны киевского режима и его вдохновителей, которые все чаще реализуются. Их подвергают травле, клеймят в прямом смысле специальными маркировками на цифровых площадках американских интернет-монополий и устраивают "охоту на ведьм" в западных СМИ. Все это происходит при молчаливом игнорировании со стороны профильных международных структур, что уже невозможно не трактовать как соглашательство, если не соучастие. <…> Профессиональная деятельность Владлена Татарского, его служение Отечеству вызывали ненависть у киевского режима. Он был опасен для них, но смело шел до конца, выполняя свой долг".
Однако официальный Киев причастность к взрыву в Санкт-Петербурге не подтверждает. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал, что произошедшее на встрече Z-пропагандиста Татарского с единомышленниками в пригожинском кафе - следствие внутрироссийской политической борьбы.
"В России начинается… Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос "Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?" в стране закрученных гаек был вопросом времени, как прорыв созревшего гнойника. Россию ждут необратимые процессы и Смута 2.0. А нам надо свое дело делать", - написал в своем Tiwitter Михаил Подоляк.
У Рф починається… Павуки поїдають один одного в банці. Питання «Коли внутрішній тероризм стане інструментом внутрішньої політичної боротьби?» у країні закручених гайок було питанням часу, як прорив дозрілого гнійника. Рф чекають незворотні процеси і Смута 2.0. А нам своє робити— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 2, 2023
Не смог не отметиться и беглый российский оппозиционер Илья Пономарев, который ранее заявлял о своей причастности к подрыву Дарьи Дугиной. Бывший пресс-секретарь КПРФ намекнул, что знает исполнителей убийства Татарского, но от конкретики пока воздержался, как и Подоляк.
"Комментарий будет завтра, когда мы получим официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию", - сказал Пономарев изданию SOTA.
Радикальные россияне - противники войны
Многие наблюдатели отмечают, что второй громкий случай подрыва Z-пропагандиста после убийства Дарьи Дугиной летом 2022 года снова связан с именем шефа ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Взрыв произошел в его кафе. Татарский, по многочисленным сигналам, был финансово зависим от Пригожина. А сам "повар Путина" отрицает причастность Украины к случившемуся.
"Действительно, кафе я передал патриотическому движению "КИБЕР ФРОНТ Z", и они проводили там различные семинары. Что касается гибели Дарьи Дугиной - да, все схоже. Но я бы не стал обвинять киевский режим в этих действиях. Я думаю, что действует группа радикалов, которая вряд ли имеет отношение к правительству. Я бы так это назвал", - заявил через несколько часов после взрыва Пригожин в ответ на запросы российских СМИ.
Сразу после этого в Telegram-каналах стали появляться "подробности" о девушке, которая якобы принесла на встречу с Татарским его гипсовый бюст, начиненный взрывчаткой. Одни CМИ опубликовали фото, где петербурженка Дарья Трепова 1997 года рождения стоит рядом с Татарским после вручения ему "подарка".
Другие издания распространили видео с камер наблюдения, где девушка заносит коробку в кафе. Третьи сообщили, что охрана кафе изначально не пропустила девушку с коробкой в зал, а пронести подарок к сцене якобы разрешил сам герой вечера Татарский.
По данным СМИ, Трепова ранее задерживалась на антивоенных акциях, а ее муж Дмитрий Рылов является участником "Либертарианской партии", активисты которой преследуются российскими силовиками.
Telegram-канал "Ротонда", который ведут известные петербургские журналисты, сообщил, что Трепова задерживалась вместе с мужем на митинге 24 февраля 2022 года. Мужу тогда назначили девять суток ареста, а Треповой - 10. В ходе судебного заседания защитник протестующей сказал, что ранее у нее не было административных нарушений.
В "Либертарианской партии" поспешили заявить, что муж Треповой давно находится за границей и никак не связан со взрывом. Сам Рылов ответил дозвонившимся до него журналистам очень кратко матом, подтвердив отсутствие в РФ. Его партийные товарищи добавили, что "осуждают агрессивное насилие по отношению к гражданским лицам". Подруга Треповой рассказала журналистам, что брак с Рыловым был "шуточным" и в последнее время супруги не общались.
Далее красок в биографию возможной бомбистки стали добавлять официальные российские СМИ. Пропагандистское издание "Известия" сообщило, что Трепова является сторонницей организации Алексея Навального. Якобы она перечисляла донаты "Фонду борьбы с коррупцией", который в России официально запрещен как экстремистская организация.
Сам Пригожин и взорвал?
Один из руководителей структур Навального Леонид Волков поспешил сделать заявление об опасности скоропалительных выводов, "переведя стрелки" на Пригожина.
Очевидно, что Владлена Татарского никто не убивал, просто у него лопнул желчный пузырь из-за авитаминоза. Кроме того, надо рассмотреть версию о том, что за взрывом стоит Пригожин. Нельзя сбрасывать со счетов и личную месть бывшей любовницы.— Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 2, 2023
Важно не делать поспешных выводов!
Анонимный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, который известен сливами фактов из биографий чиновников и силовиков РФ, несколько раз намекал, что история с показательным убийством Татарского нужна ее авторам для решения внутрироссийских вопросов.
"Источник ВЧК-ОГПУ говорит о том, что, собственно, вся эта история с Татарским направлена на то, чтобы попытаться сделать из ФБК еще и террористическую организацию", - написал ресурс.
Тот же ресурс несколькими часами ранее выдвинул конспирологическую теорию, что взрыв в кафе Пригожина выгоден шефу ЧВК "Вагнер" в его противостоянии с куратором внутренней политики России, одним из главных ответственных за административное освоение оккупированных районов Украины, заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.
"Взрыв Татарского - в некотором роде калька взрыва сотрудницы Пригожина Дугиной: прямая связь с Пригожиным, а взрыв нанесет удар по давнему оппоненту Пригожина Сергею Кириенко. Кстати, именно Кириенко стал первым вручать статуэтки военкорам. После убийства Дугиной позиции Кириенко были сильно подорваны его оппонентами, а Пригожин получил от него желаемое. После нынешнего убийства Сергея Владиленовича могут попробовать и вовсе вынести из власти. А именно Кириенко сейчас главный противник политической карьеры Пригожина", - процитировал ВЧК-ОГПУ своего собеседника во власти РФ.
Днем в понедельник спецслужбы России в официальном сообщении возложили вину за убийство Татарского на Киев и структуры Алексея Навального
Тем временем в вереницу скорбящих по убитому Z-пропагандисту выстраивают все более высокопоставленные персоны российской реальности. Свои слова соболезнования выразило в том числе и "третье лицо" в российском государстве, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Многолетний бывший губернатор Санкт-Петербурге, уроженка поселка Шепетовка Хмельницкой области Украины честно признала, что убитый был пропагандистом, но дальше версии "украинского следа" не пошла.
"Владлен не только воевал в ополчении, собирал помощь для наших солдат, но, самое главное, он формировал народное понимание спецоперации. И, уверена, очень многое сделал для нашей будущей победы", - написала пресс-служба Матвиенко от ее имени в соцсетях председателя верхней палаты Федерального собрания РФ.
На версии о внутрироссийской разборке в том числе может указывать тот факт, что уже назначенная причастной к убийству Дарья Трепова была оперативно задержана петербургскими силовиками. К тому же взрыв в кафе, где пострадали десятки человек, был квалифицирован по статье "убийство", а не "теракт".
Однако наш эксперт, петербургский журналист Сергей Ковальченко, который ведет Telegram-канал "Занимательная конспирология" и хорошо знаком с политическими реалиями Санкт-Петербурга, не склонен верить в отсутствие украинского следа.
- Сергей, быстрое задержание Треповой размывает версию об украинской диверсии?
- Нет. Меня смущает, что ее так долго искали. Важно понимать, что убийство Владлена Татарского стилистически похоже на убийство Дарьи Дугиной. И там, и там выбраны знаковые для российской элиты места. Дугину взорвали на Рублевке, где живет все российское руководство, Татарского взорвали менее чем в километре от питерской квартиры Владимира Путина.
- Пробросы версий про неких радикальных российских оппозиционеров интересны?
- Радикальные российские противники войны? Кто бы знал, что это за люди? Кто они и чьи интересы представляют. Через полчаса после теракта ответственность за него взял экс-депутат Госдумы Илья Пономарев. На мой взгляд, это комичный персонаж, не имеющий никакого влияния на российскую политику. В связь убийства с ФБК я вообще не верю - это можно "продать" только внутри России, да и то очень сомнительно.
- Разве эта трагедия не выгодна российской пропаганде войны? Очередной повод мобилизации общества и так далее.
- Наоборот. Такое больше пугает общество, чем мобилизует. Общество теряет веру в то, что власть может его защитить.
- Будешь спорить с версией, что этот теракт выгоден самому Пригожину?
- Через пару часов после теракта Евгений Пригожин уже водружал флаг на администрацию Бахмута. Ему срочно нужна была "история успеха" для того, чтобы скрасить воскресный провал в Петербурге. Думаю, что ослабленному Пригожину совершенно не выгодно демонстрировать Владимиру Путину свою беспомощность и неспособность защитить даже свой кусок земли в Петербурге.
P. S. В случае с подрывом пропагандистски Дарьи Дугиной в 2022 году российская пропаганда пыталась раскручивать тему с "эстонским следом", т. к. подозреваемая в причастности к убийству покинула РФ через границу с Эстонией. Убийство Татарского тоже имеет привязку к Эстонии. Одним из пострадавших в кафе Пригожина стал Сергей Чаулин, пророссийский активист, ранее депортированный из Эстонии в Россию. Чаулин пока не выходит на связь.
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