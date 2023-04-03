Кто взорвал Z-пропагандиста Татарского в кафе Пригожина. Версии

Илья Янсен, "военкор", который лично участвует в войне с оружием в руках: "Мы - цели. Все мы цели. Теперь только так. В ответ задрожать должны они. На террор надо отвечать многократным террором. За каждый теракт - сносить города. В ответ мы должны убить КАЖДОГО идеолога украинства. Даже самых мягких. Даже тех, что притворяется "нашими". <…> Нам нужно, чтобы всякий заукраинец в РФ боялся выйти из комнаты. А Украина должна в этот момент полыхать и выть воем сотен и тысяч вдов в тылу. Должно гореть все, что еще не горит. Должно быть уничтожено все, что еще цело. <…> Нам нужен террор, какого мир еще не видел. Нам нужно, чтобы боялись ОНИ, а не МЫ. <…> Не вините оперов ФСБ. В стране лютый кадровый голод в спецслужбах. Нужно волевое решение. Нужны отряды очистки - из тех, кого в иной ситуации никогда бы не взяли. Нужны чрезвычайные меры. Это может сделать лишь один человек…"