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Видео ⟩ Водитель грузовика в Латвии удивился низколетящему военному вертолету

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространилось видео с низколетящим военным вертолетом.

Видео опубликовано на странице Sadursme.lv в Facebook. В записи указывается, что видео снято на участке пути Айзкраукле - Тинужи. Военный вертолет напугал водителя грузовика и улетел дальше.

В свою очередь, армия Латвии в воскресенье, 2 апреля, сообщила, что с 3 по 6 апреля в Огрском и Айзкраукльском краях пройдут военные учения, в рамках которых будут происходит низкие перелеты вертолетов и истребителей Воздушных сил Латвии и союзников как в светлое, так и в темное время суток.

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