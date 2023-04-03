Видео ⟩ Водитель грузовика в Латвии удивился низколетящему военному вертолету

Видео опубликовано на странице Sadursme.lv в Facebook. В записи указывается, что видео снято на участке пути Айзкраукле - Тинужи. Военный вертолет напугал водителя грузовика и улетел дальше.

В свою очередь, армия Латвии в воскресенье, 2 апреля, сообщила, что с 3 по 6 апреля в Огрском и Айзкраукльском краях пройдут военные учения, в рамках которых будут происходит низкие перелеты вертолетов и истребителей Воздушных сил Латвии и союзников как в светлое, так и в темное время суток.