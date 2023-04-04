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Майя Розите-Криштопане дала редкий комментарий об отношениях с мужем

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Майя Розите-Криштопане и Каспар Криштопанс
Майя Розите-Криштопане и Каспар Криштопанс Фото: publicitātes

Радиоведущая Майя Розите-Криштопане в передаче Лауры Саулите Generation Famous на YouTube дала редкий комментарий о своих отношениях с мужем, бизнесменом Каспаром Криштопансом.

Розите-Криштопане редко дает интервью, и одна из причин заключается в том, что она не любит говорить о своей личной жизни.

В интервью Саулите она немного описала свои отношения с бизнесменом Каспаром Криштопансом и вспомнила их встречу - оказывается, Каспар "приглядел" Майю, когда она вела прогноз погоды на TV3.

"В то время, когда нас познакомила общая подруга, я действительно была совершенно не готова к тому, что мы будем знакомиться - это было что-то неожиданное и спонтанное с моей стороны, - говорит Розите-Криштопане и добавляет: И наша подруга, и он сам уже упоминали, что планировали это".

На вопрос, думали ли они о свадьбе, Майя ответила:

"Все бы поспорили об обратном! Я даже слышала, как некоторые из наших гостей на свадьбе комментировали или делали довольно дикие предсказания о том, как долго мы будем [вместе]...".

Этим летом исполнится 13 лет со дня их свадьбы. На вопрос, какова их формула, когда хочется хлопнуть дверью, Майя отвечает: "Я думаю, что такие моменты бывают у всех. Не вдаваясь в подробности, жизнь - это непрерывная череда решений проблем. Среди этих проблем - взлеты и падения в отношениях.

Были моменты, когда хотелось хлопнуть дверью, и я почти это сделала,

но нет ни советов, ни формулы. Это взаимодействие двух людей и семьи.

Совместные дети - очень важный фактор.

Это, вероятно, помогает лучше решать проблемы".

Майя отмечает, что они с мужем не склонны ругаться, но если эмоции вспыхивают, она рекомендует поговорить после того, как все успокоятся.

Майя также подчеркивает, что для нее важно быть профессионально активной и независимой. "Я считаю очень мудрым, что у женщины должна быть какая-то своя "подушка", свое чувство безопасности. В жизни бывает разное, дело не только в том, чтобы хлопнуть дверью. В любом случае я не смогла бы жить, думая, что кто-то обо мне навсегда позаботится".

Как известно, в начале 2021 года желтая пресса писала о том, что в браке Криштопансов кризис, но уже летом того же года оба вышли в свет и на безымянном пальце Майи снова засияло обручальное кольцо.

Пара поженилась в 2010 году, сейчас оба воспитывают двоих детей - сына Паулса и дочь Линду.

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