Майя Розите-Криштопане дала редкий комментарий об отношениях с мужем

Розите-Криштопане редко дает интервью, и одна из причин заключается в том, что она не любит говорить о своей личной жизни.

В интервью Саулите она немного описала свои отношения с бизнесменом Каспаром Криштопансом и вспомнила их встречу - оказывается, Каспар "приглядел" Майю, когда она вела прогноз погоды на TV3.

"В то время, когда нас познакомила общая подруга, я действительно была совершенно не готова к тому, что мы будем знакомиться - это было что-то неожиданное и спонтанное с моей стороны, - говорит Розите-Криштопане и добавляет: И наша подруга, и он сам уже упоминали, что планировали это".

На вопрос, думали ли они о свадьбе, Майя ответила:

"Все бы поспорили об обратном! Я даже слышала, как некоторые из наших гостей на свадьбе комментировали или делали довольно дикие предсказания о том, как долго мы будем [вместе]...".