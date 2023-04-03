Видео ⟩ Рижская дума получает много жалоб о электросамокатах. Планируется ли регулировать эту отрасль?

Безрассудство водителей по-прежнему никуда не исчезло, в этом году уже зарегистрировано 14 аварий с участием электросамокатов.

В Риге в этом году около 8000 электросамокатов, доступных для аренды, многие недавно появились на улицах.

В Рижской думе говорят, что жалобы на безрассудных водителей и разбросанные по улицам электросамокаты получают все чаще, в настоящее время, к сожалению, закон запрещает самоуправлению регулировать аренду электросамокатов, а также то, где можно или нельзя размещать эти транспортные средства.

Начаты дискуссии с депутатами Сейма, подготовлены поправки к законодательству, чтобы можно было разрешить самоуправлению регулировать эту отрасль. В Комиссии Сейма по народному хозяйству идеи о надзоре за отраслью электросамокатов уже в ближайшее время могут рассмотреть во втором чтении.

Государственная полиция обещает организовать рейды, чтобы наказать водителей электроскутеров, нарушающих правила - ездят в состоянии опьянения, превышают скорость или иным образом угрожают себе и окружающим. Штрафы также должны быть увеличены.

Видео: сюжет программы TV3 Ziņas