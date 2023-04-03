Отрасль аренды электросамокатов в Латвии по-прежнему пушена на самотек - официально не определены места, где можно или нельзя оставлять транспортные средства, и самоуправлениям "руки коротки" - нет легальных способов упорядочить ситуацию, сообщает передача TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Рижская дума получает много жалоб о электросамокатах. Планируется ли регулировать эту отрасль?
Безрассудство водителей по-прежнему никуда не исчезло, в этом году уже зарегистрировано 14 аварий с участием электросамокатов.
В Риге в этом году около 8000 электросамокатов, доступных для аренды, многие недавно появились на улицах.
В Рижской думе говорят, что жалобы на безрассудных водителей и разбросанные по улицам электросамокаты получают все чаще, в настоящее время, к сожалению, закон запрещает самоуправлению регулировать аренду электросамокатов, а также то, где можно или нельзя размещать эти транспортные средства.
Начаты дискуссии с депутатами Сейма, подготовлены поправки к законодательству, чтобы можно было разрешить самоуправлению регулировать эту отрасль. В Комиссии Сейма по народному хозяйству идеи о надзоре за отраслью электросамокатов уже в ближайшее время могут рассмотреть во втором чтении.
Государственная полиция обещает организовать рейды, чтобы наказать водителей электроскутеров, нарушающих правила - ездят в состоянии опьянения, превышают скорость или иным образом угрожают себе и окружающим. Штрафы также должны быть увеличены.
Видео: сюжет программы TV3 Ziņas
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