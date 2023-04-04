NBC: Китайский воздушный шар успел собрать разведданные с ряда секретных баз США

Китайский воздушный шар, пролетевший в феврале над территорией США, собрал разведданные с ряда секретных американских военных объектов, несмотря на попытки администрации Джо Байдена воспрепятствовать такому сценарию. Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил новостной телеканал NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников и одного бывшего представителя администрации.

По их данным, аэростат совершил пролеты над рядом объектов (в некоторых случаях - по траектории в форме восьмерки) и передал собранную информацию в Пекин в режиме реального времени, пишет канал.

В то же время министерство обороны США пока не может подтвердить, что китайскому аппарату удалось в режиме реального времени передать разведданные в КНР. Пентагон продолжает анализировать ситуацию, приводит агентство Reuters слова официального представителя ведомства Сабрины Сингх.

Принял ряд электронных сигналов

Развединформация в основном состояла из электронных сигналов, полученных от систем вооружения или при коммуникации персонала баз, но не из изображений.