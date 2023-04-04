Видео ⟩ В Пурвциемсе женщина творчески борется за парковочное место

Кристине рассказала программе, что, когда она оставляла машину на определенном парковочном месте, на ней появлялись различные "украшения" - мусор, ветки, кошачий корм, рыбьи головы.

Одному из соседей удалось заснять таинственного вредителя на видео - это была женщина. Пострадали несколько владельцев автомобилей. Возможно, женщина считает, что это ее эксклюзивное место для парковки, и ей не нравится, когда там паркуется кто-то другой, считает Кристине.