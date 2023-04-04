Видео ⟩ В Пурвциемсе женщина творчески борется за парковочное место

В Риге на улице Стайцелес идет борьба за парковочное место во дворе многоквартирного дома. Местные жители сообщают о соседке, которая использует специальные методы для запугивания других водителей, сообщает программа Degpunktā.
Кристине рассказала программе, что, когда она оставляла машину на определенном парковочном месте, на ней появлялись различные "украшения" - мусор, ветки, кошачий корм, рыбьи головы.
Одному из соседей удалось заснять таинственного вредителя на видео - это была женщина. Пострадали несколько владельцев автомобилей. Возможно, женщина считает, что это ее эксклюзивное место для парковки, и ей не нравится, когда там паркуется кто-то другой, считает Кристине.
Жители вызвали полицию и зафиксировали ущерб.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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