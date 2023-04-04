СМИ: В Кремле растет паранойя. У чиновников отбирают паспорта

Российские спецслужбы изымают паспорта у высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний. Кремль обеспокоен тем, что чиновники могут бежать за границу, сообщает издание Financial Times.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, силовики стремятся препятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний. Поэтому требуют от них сдать документы.
Высокопоставленные российские официальные лица критикуют вторжение Москвы в Украину в узком кругу. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подозревает, что чиновники могут скрыться за границей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для чиновников, работающих в "чувствительных" регионах.
По данным российской газеты "Коммерсантъ", не менее семи регионов посоветовали местным чиновникам не выезжать за границу.
Со времен СССР чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, должны были оставлять свои паспорта в сейфе специального отдела в своих министерствах. Но в современной России спецслужбы редко применяли эти правила.
"Ситуация изменилась после вторжения России в Крым в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения эти ограничения стали применяться еще шире", - рассказали люди, знакомые с ситуацией. Например, источники сообщают, что руководителям крупной государственной промышленной компании не разрешается уезжать из Москвы без официального разрешения.
Среди российской элиты растет недовольство войной в Украине. Связанный с Кремлем музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и бывший российский политик Фархад Ахмедов раскритиковали президента России Владимира Путина и его соратников в недавно просочившемся телефонном разговоре.
В телефонном разговоре, который длится чуть больше получаса, участники диалога в нецензурной форме осуждают действия российского руководства и обсуждают жизнь в условиях санкций.
Иосиф Пригожин назвал аудиозапись подделкой. "Сегодняшние технологии, нейронные сети позволяют подделывать не только голос, но и разговор… Все знают мою политическую позицию, она видна во всех интервью и в публичном поле", - заявил продюсер, поддерживающий войну России в Украине.
У Фархада Ахмедова, напомню, 10 лет назад отобрали лучшую газодобывающую компанию России "Нортгаз". Которая добывала газ в 20 раз дешевле "Газпрома" с пластов, которые втрое ниже. Так что Ахмедов о Путине знает все и давно.— Yulia Latynina (@YLatynina) March 26, 2023
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