СМИ: В Кремле растет паранойя. У чиновников отбирают паспорта

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, силовики стремятся препятствовать выезду за границу высокопоставленных чиновников, бывших чиновников и руководителей государственных компаний. Поэтому требуют от них сдать документы.

Высокопоставленные российские официальные лица критикуют вторжение Москвы в Украину в узком кругу. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) подозревает, что чиновники могут скрыться за границей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ужесточила ограничения на выезд за границу для чиновников, работающих в "чувствительных" регионах.

По данным российской газеты "Коммерсантъ", не менее семи регионов посоветовали местным чиновникам не выезжать за границу.

Со времен СССР чиновники, имеющие доступ к государственной тайне, должны были оставлять свои паспорта в сейфе специального отдела в своих министерствах. Но в современной России спецслужбы редко применяли эти правила.