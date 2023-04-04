В Паланге задержан самолет, причастный к обходу санкций против России

Самолет Cessna из Дании пролетел через Швецию и 16 марта приземлился в аэропорту Паланги для дозаправки. Однако продолжить путь ему не разрешили, так как стало известно, что его пунктом назначения является город Псков в России.

По информации LRT, Литва оказалась в центре сети, основой которой была российская компания, предлагающей помощь в приобретении или восстановлении самолетов (или их запчастей), полеты которых были приостановлены из-за санкций.

Самолеты эксплуатировались итальянской компанией, настоящие владельцы которой находятся в России. Хотя задержанный самолет официально зарегистрирован в Дании, он был недавно продан турецкой компании, принадлежащей российскому гражданину.

Пилотом самолета был гражданин России с видом на жительство в Литве, работающий в компании по обучению пилотов BAA Training литовской авиационной группы Avia Solutions.

Литовская администрация безопасности на транспорте начала расследование инцидента. Глава отдела гражданской авиации Вирджиния Жегуните заявила, что если будет установлено, что фрахтователь или покупатель самолета связан с Россией, это может быть нарушением санкций. Во время следствия самолет не сможет покинуть Палангу.

Западные санкции, введенные после возобновления вторжения России в Украину, запрещают стране поставлять авиационные запчасти.