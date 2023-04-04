В Сирии убит лидер ИГИЛ; он отвечал за планирование терактов в Европе

В понедельник, 4 апреля, в результате удара беспилотника погиб Халид Аид Ахмад аль-Джабури, говорится в заявлении армии США.

"Несмотря на то, что группировка стала слабее, она остается способной проводить операции в регионе и стремится наносить удары за пределами Ближнего Востока", - говорится в заявлении военных США.

Также сказано, что смерть Джабури "на какое-то время подорвет способность организации проводить атаки" за границей.

Нанесенный в понедельник удар беспилотника является последним в серии атак на северо-западе Сирии за последний год, направленных против боевиков, связанных с террористической организацией "Аль-Каида" и лидерами "Исламского государства".