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В море около Лиепаи найдено тело мертвой женщины

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Балтийское море
Балтийское море Фото: Natalya Fedotova/Shutterstock

В понедельник, 3 апреля, около 19:00 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Балтийском море обнаружено тело неустановленного лица, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, пишет портал Liepajniekiem.lv.

Полиция вызвала спасателей, чтобы те вытащили тело человека на берег.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что вызов поступил к Северному пирсу.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, чтобы выяснить, кем является погибшая женщина и какова причина смерти.

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