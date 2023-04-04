В море около Лиепаи найдено тело мертвой женщины

В понедельник, 3 апреля, около 19:00 в Государственную полицию поступило сообщение о том, что в Балтийском море обнаружено тело неустановленного лица, сообщила представитель Государственной полиции Мадара Шершнева, пишет портал Liepajniekiem.lv.
Полиция вызвала спасателей, чтобы те вытащили тело человека на берег.
Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте сообщила, что вызов поступил к Северному пирсу.
Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, чтобы выяснить, кем является погибшая женщина и какова причина смерти.
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