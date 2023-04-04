В Литве принят закон, ограничивающий возможности россиян и белорусов. О чем в нем говорится и кого это затронет?

Список ограничений закреплен в новом законе "Об ограничительных мерах в связи с военной агрессией против Украины" и будет действовать примерно год в зависимости от конкретного случая.

Запрет на выдачу вида на жительство касается только граждан России - белорусы были исключены в процессе дебатов. Исключение также составят те случаи, когда процессом получения ВНЖ руководит правительство (если это происходит за пределами Литвы) или ситуаций, когда у россиянина уже есть литовская шенгенская виза или ВНЖ в любой стране ЕС.

Запрет на покупку недвижимости тоже касается только россиян - ни граждане, ни подконтрольные им юридические лица не смогут покупать недвижимость в Литве. Исключение составят обладатели ВНЖ и ПМЖ, а также те, кто эту недвижимость унаследует.

Ограничения на получения гражданства касаются как белорусов, так и россиян.

На него смогут подаваться те лица, которые имеют право на получение гражданства путем натурализации, в отношении которых процесс уже начат, а также ссыльные, их потомки.

Выдача виз россиянам и белорусам будет остановлена за исключением тех случаев, когда процессом руководит правительство. Пересечение границы также запрещено с целым рядом исключений (посещение родственников с ВНЖ или гуманитарной визой, поездка в Калининград, дипломатический иммунитет и другие).

Согласно пояснительным документам к этому закону, он выступает дополнением к международным санкциям против России и Беларуси. Логика авторов в следующем: Россия развязала войну и убивает мирных жителей в Украине, а большинство российского общества либо поддерживает военную агрессию, либо не делает ничего, чтобы ее остановить.