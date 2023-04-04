Официально: Финляндия стала членом НАТО

После получения документов "теперь мы можем объявить Финляндию 31-м государством-членом Североатлантического договора", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, который является официальным хранителем текста учредительного договора альянса. Документы о присоединении были представлены Блинкену в Брюсселе министром иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Во второй половине дня национальный флаг Финляндии был поднят перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе. В соответствии с английским алфавитным порядком он будет находиться между флагами Эстонии и Франции.

Официальное принятие Финляндии в НАТО состоялось на встрече министров иностранных дел стран-членов альянса, основной целью которой является обсуждение войны, начатой ​​Россией против Украины. Однако двухдневная встреча также совпадает с 74-й годовщиной основания НАТО.

Повторное вторжение России в Украину в прошлом году вынудило Финляндию, которая имеет 1300-километровую сухопутную границу с Россией, и ее соседа Швецию отказаться от своей многолетней политики нейтралитета.

Хотя Швеция и Финляндия подали совместные заявки на членство в НАТО в мае прошлого года, вступлению Швеции в альянс по-прежнему препятствует нежелание Турции и Венгрии ратифицировать протокол о вступлении.

Обе страны также задерживали ратификацию протокола о присоединении Финляндии, однако завершение процесса ратификации менее чем за год является самым быстрым процессом присоединения в истории НАТО.

Между тем Россия заявила, что вступление Финляндии в альянс "полностью изменило ситуацию в Северной Европе" и неизбежно отразится на отношениях между Москвой и Хельсинки.

Страны-члены НАТО

После вступления Финляндии 4 апреля, в НАТО сейчас входит 31 государство. Помимо европейских стран, показанных на инфографике, членами НАТО также являются США и Канада.