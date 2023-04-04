Лидеры Литвы и Эстонии поздравили Финляндию со вступлением в НАТО

Премьер-министр также отметила, что с момента подачи приглашения присоединиться к Финляндии и Швеции процесс ратификации в НАТО прошел быстро. "Я надеюсь, что процесс вступления Швеции также будет продвигаться, и вскоре мы также сможем приветствовать Швецию в качестве члена НАТО".

​Финляндия вступает в НАТО в символический день - 4 апреля в странах-членах НАТО ежегодно отмечается День НАТО. 74 года назад сегодня был подписан Североатлантический договор, или Вашингтонский договор, в соответствии с которым была создана Организация Североатлантического договора.

Финляндия и Швеция, встревоженные новым вторжением России в Украину, в прошлом году отказались от многолетней политики нейтралитета и подали в НАТО заявки на вступление в альянс.

Только две страны НАТО - Венгрия и Турция - еще не ратифицировали присоединение Швеции. Они также были двумя последними странами, ратифицировавшими присоединение Финляндии. На прошлой неделе парламенты обеих стран ратифицировали членство Финляндии в НАТО.

Несмотря на препятствия, создаваемые Венгрией и Турцией, завершение процесса ратификации менее чем за год является самым быстрым процессом вступления в НАТО в истории.

НАТО и Швеция

Финляндия и Швеция, которые являются близкими партнерами в культурном, экономическом и политическом плане, подали совместную заявку и планировали вступить в Альянс одновременно. Их заявки были приняты на саммите НАТО в июне прошлого года.

Однако вступление должно быть ратифицировано парламентами всех стран-членов, а процесс вступления Швеции застопорился из-за возражений со стороны Турции и Венгрии.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в марте, что его страна не будет ратифицировать документы о вступлении Швеции в НАТО, пока не будут разрешены споры между Анкарой и Стокгольмом.