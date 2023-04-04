Лидеры Литвы и Эстонии поздравили Финляндию со вступлением в НАТО

Финляндия во вторник, 4 апреля, официально стала 31-м членом НАТО, в связи с чем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Хельсинки в Альянс повышает безопасность Балтийского региона и всего восточного фланга.
Глава государства поздравил во вторник по телефону своего финского коллегу Саули Ниинистё.
Called 🇫🇮 President @Niinisto to congratulate Finland on officially becoming 31st member of @NATO!— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) April 4, 2023
Finland's NATO membership will significantly strengthen the security of the Baltic Sea region.
Looking forward to welcoming Finland as trusted ally at Vilnius NATO Summit! pic.twitter.com/x7yRExs0MF
"Искренние поздравления вам и всему народу Финляндии с этим историческим днем! Официальное вступление Финляндии в НАТО в качестве полноправного члена повышает безопасность региона Балтийского моря и всего восточного фланга Альянса. Я не сомневаюсь, что мы будем успешно работать вместе, чтобы ответить на возникающие угрозы и вызовы не только как близкие партнеры, но и как надежные союзники", - приведены в релизе президентского офиса слова президента Науседы.
Глава государства также сказал, что с нетерпением ждет возможности приветствовать президента Финляндии на саммите НАТО в Вильнюсе.
Со вступлением Финляндии, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 1,34 тысячи километров, протяженность нынешней границы Альянса с его противником времен Холодной войны увеличилась примерно вдвое.
Вступление Финляндии в НАТО является историческим моментом и для Эстонии, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
Our northern neighbour is now also our neighbour at the #NATO table.— Kaja Kallas (@kajakallas) April 4, 2023
Tervetuloa, Nato-liittolaisia! Welcome, #Finland!
This is monumental for the security of the Baltic Sea region and the whole Alliance.
Look forward to also welcoming Sweden in NATO as soon as possible.
По словам премьер-министра Каи Каллас, состоявшееся во вторник, 4 апреля вступление Финляндии в НАТО является историческим событием для наших северных соседей, региона Балтийского моря и НАТО в целом. Об этом пишет Rus.Postimees.
"Это важный день и для Эстонии. Эстония и Финляндия всегда были близкими друзьями, теперь мы вместе являемся союзниками по НАТО. Это укрепит как нашу общую безопасность, так и безопасность всего Евро-Атлантического региона, - заявила Каллас. - Членство Финляндии в НАТО также означает, что у нас появятся новые возможности для активизации нашего двустороннего сотрудничества в области обороны. Сегодня Эстония и Финляндия ближе, чем когда-либо".
По словам Каллас, самой большой угрозой для союзников НАТО является Россия, и мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации. "За последний год НАТО предприняла очень значительные шаги, чтобы адаптироваться к новой ситуации в сфере безопасности и обеспечить безопасность своих союзников. Расширение альянса и вступление в него Финляндии ясно показывает, что НАТО играет ключевую роль в обеспечении безопасности Евро-Атлантического региона", - сказала Каллас.
Премьер-министр также отметила, что с момента подачи приглашения присоединиться к Финляндии и Швеции процесс ратификации в НАТО прошел быстро. "Я надеюсь, что процесс вступления Швеции также будет продвигаться, и вскоре мы также сможем приветствовать Швецию в качестве члена НАТО".
Финляндия вступает в НАТО в символический день - 4 апреля в странах-членах НАТО ежегодно отмечается День НАТО. 74 года назад сегодня был подписан Североатлантический договор, или Вашингтонский договор, в соответствии с которым была создана Организация Североатлантического договора.
Финляндия и Швеция, встревоженные новым вторжением России в Украину, в прошлом году отказались от многолетней политики нейтралитета и подали в НАТО заявки на вступление в альянс.
Только две страны НАТО - Венгрия и Турция - еще не ратифицировали присоединение Швеции. Они также были двумя последними странами, ратифицировавшими присоединение Финляндии. На прошлой неделе парламенты обеих стран ратифицировали членство Финляндии в НАТО.
Несмотря на препятствия, создаваемые Венгрией и Турцией, завершение процесса ратификации менее чем за год является самым быстрым процессом вступления в НАТО в истории.
НАТО и Швеция
Финляндия и Швеция, которые являются близкими партнерами в культурном, экономическом и политическом плане, подали совместную заявку и планировали вступить в Альянс одновременно. Их заявки были приняты на саммите НАТО в июне прошлого года.
Однако вступление должно быть ратифицировано парламентами всех стран-членов, а процесс вступления Швеции застопорился из-за возражений со стороны Турции и Венгрии.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил в марте, что его страна не будет ратифицировать документы о вступлении Швеции в НАТО, пока не будут разрешены споры между Анкарой и Стокгольмом.
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