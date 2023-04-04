Ответственность за взрыв в Петербурге взяла на себя "Национальная республиканская армия"

Заявление "питерской колонны НРА" опубликовал Telegram-канал "Роспартизан", также его распространил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, проживающий в Украине.

"Мы организовали и осуществили акцию 2 апреля 2023 года против группы Z-активистов и лично против известного поджигателя и пропагандиста войны, военного преступника Максима Фомина, известного как Владлен Татарский. Данная акция подготовлена и осуществлена нами автономно, и мы не имеем связи и не получали помощи ни от каких иностранных структур и тем более спецслужб", - сообщили в организации.

Там также подчеркнули, что акция не была направлена против мирного населения, а "все пострадавшие входят в число активных сторонников войны". Представители организации также призвали правозащитников России оказать помощь Дарье Треповой, арестованной по делу о взрыве, и "другим невинным людям".

В августе 2022 года Илья Пономарев сообщал, что "Национальная республиканская армия" ответственна и за убийство дочери философа Александра Дугина Дарьи. До его заявления упоминаний об этой организации в сети ещене было. Тогда Пономарев не смог привести убедительных доказательств причастности организации к преступлению.

2 апреля, в день гибели Татарского, экс-депутат в СМИ намекнул, что знает убийц "военкора", но ожидает "официальную позицию группы, реализовавшей данную акцию".

Татарский погиб в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля. По версии российского следствия, взорвалась золотая статуэтка, которую Татарскому подарила присутствовавшая на мероприятии Дарья Трепова.