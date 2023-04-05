Кариньш: я прошу делать, но кто же хочет делать, если можно не делать?

Отсталость Латвии от соседних стран является глубоко структурной, это результат ошибочной политики, в интервью передаче TV3 "900 секунд" сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Премьер-министр, оценивая критику, адресованную его стилю управления, сказал, что в каждой критике старается услышать разумное, но иногда его особенно сильно критикуют те, у кого нет опыта управления. Кариньш говорит, что у него есть ясная цель, на которую должна быть направлена работа правительства. Эта цель - трансформация экономики.
"Наша отсталость от соседей является глубоко структурной, и она коренится в ошибочной политике, которую предыдущие правительства реализовывали на протяжении нескольких десятилетий - дешевая транзитная политика, от которой обществу нет никакой пользы", - считает премьер-министр.
По его мнению, "старая политика" после себя оставила "похмелье от времен приватизации, где главное - захватить какое-то полумонопольное состояние и доить народ". Кариньш убежден, что так продолжаться не может, потому что по упомянутым причинам экономика Латвии недостаточно сильна. Латвия должна привлекать такие инвестиции, которые направлены на производство и экспорт.
Кариньш не удовлетворен тем, что не все представители правительства работают достаточно энергично. За четыре года он понял "раздражающий" урок - должность премьера дает большую власть, но при этом руководитель правительства - лишь один из очень многих, причем часто приходится сталкиваться с противодействием и иногда кто-то не хочет что-то делать.
"Я прошу делать, но кто же хочет делать, если можно не делать? Я такой штурман, который говорит, куда нам надо идти. Я требую от министерств результата, и если я этого не сделаю, то кто это сделает? И если министр не хочет работать, то зачем он вообще? Если кто-то жалуется на то, что я требую от них ответственности, то им просто необходимо либо добросовестно исполнять свою работу, либо уйти, дав место кому-то другому", - сказал Кариньш.
Премьер-министр подчеркнул, что он пытается осуществить такую трансформацию экономики, которая будет понятна не только политикам, но и более широкому обществу.
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