Кариньш: я прошу делать, но кто же хочет делать, если можно не делать?

"Я прошу делать, но кто же хочет делать, если можно не делать? Я такой штурман, который говорит, куда нам надо идти. Я требую от министерств результата, и если я этого не сделаю, то кто это сделает? И если министр не хочет работать, то зачем он вообще? Если кто-то жалуется на то, что я требую от них ответственности, то им просто необходимо либо добросовестно исполнять свою работу, либо уйти, дав место кому-то другому", - сказал Кариньш.