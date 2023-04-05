Фото ⟩ Рижская дума рассказала о реконструкции парка Победы, первый этап обойдется в 6 млн евро

Концепция благоустройства парка включает два этапа.

На первом этапе планируется обустроить ландшафтную часть парка на площади 9 га, установить более 100 новых скамеек, разместить детские игровые и физкультурные элементы, высадить около 1500 деревьев и кустарников, а также другие растения.

В этой части парка будет построена дорожка для пешеходов и велосипедистов общей площадью 9 100 квадратных метров, а также дорожка для пробежек.

Также в парке будет скейт-трасса и трасса для катания на лыжах и роликовых коньках протяженностью 1 км

Ожидается, что благоустройство ландшафта будет завершено к 11 ноября этого года, на работы выделено 6 млн евро. Ратниекс сообщил, что самоуправление планирует взять эту сумму в кредит.

Ратниекс сообщил также, что сегодня будет объявлен конкурс на первый этап реконструкции парка.

По словам вице-мэра, после реконструкции в парке Узварас могут проходить мероприятия государственного значения и военные парады в дни национальных праздников и дней памяти.

Ратниекс считает, что парк Узварас должен вернуть себе историческое значение в честь победы над бермонтовцами.