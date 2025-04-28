Диктатор Путин пообещал трехдневное прекращение огня. Киев призвал ввести перемирие немедленно

Москва заявила, что ожидает от Киева аналогичного приказа и что она готова ответить на любые возможные нарушения режима приостановки боевых действий.

Путин издал аналогичный приказ о прекращении боевых действий на Пасху.

Во время того перемирия обе стороны обвиняли друг друга в сотнях нарушений, однако оно привело к временному снижению интенсивности боевых действий.

Киев в ответ на объявление РФ перемирия призвал не ждать мая, а прекратить боевые действия уже сейчас, пишет DW.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он также призвал ввести перемирие на 30 суток, а не на три дня - "чтобы это было реально, а не просто для парада".

"Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - по меньшей мере, на 30 суток", - заявил он.