Диктатор Путин пообещал трехдневное прекращение огня. Киев призвал ввести перемирие немедленно

Российский диктатор Владимир Путин в понедельник, 28 апреля, неожиданно объявил о трехдневном прекращении огня в войне России против Украины - с 8 по 10 мая.
Москва заявила, что ожидает от Киева аналогичного приказа и что она готова ответить на любые возможные нарушения режима приостановки боевых действий.
Путин издал аналогичный приказ о прекращении боевых действий на Пасху.
Во время того перемирия обе стороны обвиняли друг друга в сотнях нарушений, однако оно привело к временному снижению интенсивности боевых действий.
Киев в ответ на объявление РФ перемирия призвал не ждать мая, а прекратить боевые действия уже сейчас, пишет DW.
"Если Россия действительно хочет мира, она должна прекратить огонь немедленно", - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. Он также призвал ввести перемирие на 30 суток, а не на три дня - "чтобы это было реально, а не просто для парада".
"Украина готова поддержать продолжительное, надежное и полное прекращение огня. И мы постоянно предлагаем это - по меньшей мере, на 30 суток", - заявил он.
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