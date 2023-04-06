"В основном жертвуют россияне". О работе с детьми украинцев на пароме в Таллинне

- Нет. Я искала, что я могу делать для Украины. Случайно так получилось, что я познакомилась здесь с некоммерческой организацией, школой по интересам. Кружки робототехники, эстонский язык для малышей. Они проводили летом городские лагеря. Моя дочь ходила в этот лагерь. Я познакомилась с руководством. Возникла идея сделать дополнительные две смены для детей украинских беженцев.



Мы познакомились с социальной службой на судне. Договорились. Первая смена была полностью на пароме. Вторую смену мы проводили в разных местах. В Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре, там часть детей была с парома, а часть тех, кто уже жил в городе. Провели эти смены, получили очень мощный отклик от их родителей, что это очень нужно. Ведь у родителей на пароме какая задача в первую очередь? Поиск жилья, поиск работы, оформление документов. Это все довольно сложно делать, когда тебе нужно думать, куда деть ребенка. Особенно тем, кто с малышами.



И сейчас у нас в досуговом центре в основном именно малыши. Летом были уже школьники на сменах. На постоянной основе у нас 25-30 человек. Но это и малыши, и взрослые. Сейчас в группе на пароме у нас 10-15 человек.