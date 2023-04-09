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Леонардо Ди Каприо и Джиджи Хадид продолжают "тусоваться" вместе

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Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо
Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

48-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо  (Leonardo DiCaprio) и 27-летняя модель Джиджи Хадид (Gigi Hadid) "все еще тусуются вместе", пишет издание ЕТ.

Ранее Леонардо Ди Каприо опроверг свежие слухи о том, что встречается с ведущей программы Love Island Майей Джаммой. Журналисты пишут, что актер продолжает встречаться с Джиджи Хадид, когда "позволяет их напряженный график".

По словам инсайдера они "все еще тусуются и разговаривают, когда им это подходит". Знаменитости наслаждаются компанией друг друга и весело проводят время вместе. 

Ранее СМИ писали, что Джиджи и Лео "расстались".

Напомним, модель рассталась с певцом Зейном Маликом в 2021 спустя шесть лет и воспитывает двухлетнюю дочь Хай. Слухи о романе Джиджи Хадид и Лео появились после того, как их увидели на одной вечеринке по случаю вручения Оскара - на мероприятии Бейонсе и Джей-Зи в легендарном Шато Мармон.

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